Гай, Оренбургская область, , 08:11 — REGNUM В Оренбургской области второй день ведут борьбу с крупным степным пожаром недалеко от города Гая. Угрозы населённым пунктам нет, сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар в оренбургской степи ГУ МЧС по Оренбургской области

Сухая трава загорелась 1 сентября. В этот же день вечером пожар удалось локализовать. К тушению пожара привлечены волонтёры с ранцевыми огнетушителями и шанцевым инструментом. Решено привлечь к ликвидации ЧП пожарный поезд для обеспечения огнеборцев водой.

С пожаром борются 92 человека и 17 единиц техники. Работы по тушению пожара осложняет жаркая погода, отсутствие дождей и ветер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге несколько дней тушили крупный пожар в экопарке «Качкарский Мар».

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