Николаев, Украина, 2 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. После провалившейся попытки контрнаступления ВСУ все морги Николаева переполнены, в городские больницы были доставлены более двух тысяч боевиков, сообщил глава администрации подконтрольного России города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов.

Поражение

По его словам, попытка наступления ВСУ также была в районе Снигиревки. Атака имела отвлекающий характер, основной удар был нанесен немного севернее, считает Барбашов.

«Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП (больнице скорой медицинской помощи). И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более 2 тыс. раненых», — сказал он РИА Новости.

Глава администрации уточнил, что сведения он получил от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.

«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим предпринял попытку наступления в степях Херсонщины. Попытка эта с треском провалилась — бандеровские формирования понесли очень серьезные потери в живой силе и технике.

При этом даже ведущие западные СМИ пишут, что потери киевского режима из-за неудачного наступления под Херсоном — огромны. Из прифронтовых госпиталей приходит информация об очень большом количестве раненых. В Закарпатской области власти объявили траур, так как 128-я горноштурмовая бригада, сформированная в этом регионе и наступавшая под Херсоном, понесла катастрофические потери.

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