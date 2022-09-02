Пекин, 2 сентября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Логистическая деятельность Китая в августе ослабла частично из-за жаркой и дождливой летней погоды и вспышек COVID-19 в некоторых регионах, сообщает 2 сентября агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным Китайской федерации логистики и закупок, индекс, отслеживающий показатели логистического рынка страны, в августе составил 46,3%, что на 2,3 процентных пункта меньше, чем в июле. Значения выше 50 указывают на расширение, в то время как значения ниже отражают сокращение.

В августе субиндекс новых заказов составил 46,9%, что на три процентных пункта ниже, чем в июле, что указывает на то, что восстановлению производственного и потребительского спроса в стране все еще не хватало импульса. Субиндекс ожиданий деловой активности достиг 54,2%, показывая, что логистические фирмы оптимистично смотрят на будущее развитие сектора.