Екатеринбург, 2 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Свердловской области со 2 по 10 сентября жители труднодоступных и отдалённых населённых пунктах досрочно голосуют на выборах губернатора. Об этом сообщает облизбирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В досрочном голосовании участвуют 7107 человек из 155 отдалённых населённых пунктов. Процедуру проводят с использованием переносных ящиков для голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Свердловской области состоятся 11 сентября. На пост зарегестрированы пять кандидатов.