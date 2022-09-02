Чебоксары, 2 сентября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование и передано в суд резонансное уголовное дело по факту преступления в гостинице. По данным правоохранителей, обвиняемый обиделся за отказ угостить его шаурмой и, съездив домой за кухонными ножами, устроил драку с поножовщиной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстанет 32-летний чебоксарец. По данным следствия, он познакомился с 26-летним потерпевшим рано утром 21 апреля 2022 года у одного из баров в Чебоксарах, после чего они в компании общих знакомых поехали в бильярдный зал гостиничного комплекса.

Правоохранители установили, что в гостинице мужчины подрались, их разнимали другие участники компании. В полиции ранее отмечали, что причиной ссоры стала шаурма, которой пострадавший отказался поделиться и дал отпор обидчику.

Следствие считает, что фигурант уголовного дела решил отомстить и убить нового знакомого, для чего съездил домой за кухонными ножами и, вернувшись в гостиницу, набросился на потерпевшего, нанеся ему не менее семи ножевых ранений в живот и шею. Как следует из материалов уголовного дела, во время драки при попытке разнять мужчин обвиняемый угрожал ножом одному из очевидцев, а затем скрылся с места преступления.

Пострадавшего врачам удалось спасти. Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Дело будет рассматриваться в Калининском районном суде Чебоксар.

Напомним, ранее в Чувашии вынесен приговор по делу о попытке двойного убийства из-за отказа распить вместе алкогольные напитки. Фигурант уголовного дела признан невменяемым и направлен на психиатрическое лечение.

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Как сообщало ИА REGNUM , в мае в Чувашии раскрыто убийство, совершенное в марте 2022 года: пропавшего алатырца спустя два месяца нашли мёртвым в подвале его собственного дома. В совершении преступления подозревают 34-летнего уроженца Тольятти.

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