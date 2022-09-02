Майма, Алтай, , 08:00 — REGNUM В магазинах Республики Алтай проблем с продовольствием нет, не было и не предвидится. Впрочем, как и в магазинах других регионов России.

Ассортимент круп в сельском магазине в Республике Алтай Татьяна Иващенко © ИА REGNUM

Корреспондент ИА REGNUM ознакомился с ассортиментом продуктов питания даже не в городском, а в сельском магазине. Вывод такой — недостатка и дефицита нет. Более того, даже в сельских магазинах у дома покупателям предлагается обширный ассортимент продукции, не говоря уж о городских.

Ассортимент продуктов питания в сельском магазине в Республике Алтай. Фото с геолокацией (Майма) Татьяна Иващенко © ИА REGNUM

В наличии разнообразные крупы, мясные и колбасные изделия, консервы, соки, сладости, хлебобулочные и макаронные изделия, сыры, молочные продукты и так далее. А в соседнем магазине и вовсе можно приобрести экзотические фрукты и сладости, свежую выпечку, готовую продукцию, разнообразную зелень.

Также нет в магазинах Республики Алтай проблем с детским питанием, бытовой химией, канцелярией. Даже в таком небольшом регионе, как Горный Алтай, можно найти всё, что душе угодно.

В консервах недостатка нет. Сельский магазин, Республика Алтай Татьяна Иващенко © ИА REGNUM

Периодически в регионе проводятся продовольственные ярмарки, где свою продукцию представляют местные производители. Эти ярмарки с их обширным ассортиментом пользуются большой популярностью среди местных жителей.

На полках магазинов в Республике Алтай представлено большое количество молочных продуктов, в том числе от местных производителей Татьяна Иващенко © ИА REGNUM

Также жители республики полюбили отовариваться в интертнет-магазинах. В пунктах доставки только и успевают разгружать коробки с товарами.

Добавим, съёмка производилась 2 сентября 2022 года в магазине у дома в селе Майма.

Сладости — ассортимент обширный. Сельский магазин у дома, Республика Алтай Татьяна Иващенко © ИА REGNUM

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Как сообщало ИА REGNUM, в западных средствах массовой информации распространяются «свидетельства» о том, что в России из-за санкций Запада якобы возник дефицит продовольствия. Некоторые иностранцы на фоне этих фейковых сообщений даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой.

Западная пропаганда пытается убедить своих потребителей в том, что в России «всё плохо» — ещё хуже, чем в странах ЕС. Однако совершенно очевидно, что это неправда.

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