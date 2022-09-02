Токио, 2 сентября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Японии развернули на трёх расположенных вблизи Тайваня островах свои подразделения радиоэлектронной борьбы. Об этом со ссылкой на японское министерство обороны 2 сентября сообщает газета Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

При возникновении чрезвычайных обстоятельств, связанных с попыткой вторжения на Тайвань Народно-освободительной армии Китая (НОАК), японские подразделения начнут подавлять радары и системы связи «потенциального противника».

Отмечается, что Япония и далее продолжит усиливать своё военное присутствие вблизи Тайваня. В частности, на расположенном в 110 километрах от Тайваня острове Ёнагуни, где на постоянной основе дислоцированы японские войска и действует объект ПВО, в 2023 году планируется разместить ещё один объект радиоэлектронной борьбы. Постоянный гарнизон и батареи противокорабельных ракет в ближайшее время планируется развернуть и на соседнем острове Исигаки.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан заявил, что решение властей Тайваня сбить неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у побережья Китая «было наиболее уместным шагом».