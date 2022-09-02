Оренбург, 2 сентября 2022, 07:56 — REGNUM В Оренбурге утром 2 сентября ликвидировали пожар в экопарке «Качкарский Мар», сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.
Напомним, возгорание возникло днём 31 августа. Тушение осложняли погодные условия. Силы пожарных пришлось наращивать.
Вечером 1 сентября удалось локализовать открытое горение. Утром 2 сентября пожар полностью потушен. С возгорание в экопарке боролись 107 человек и 21 единица техники.
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