Оренбург, 2 сентября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Оренбурге утром 2 сентября ликвидировали пожар в экопарке «Качкарский Мар», сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.

ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар в экопарке Оренбурга

Напомним, возгорание возникло днём 31 августа. Тушение осложняли погодные условия. Силы пожарных пришлось наращивать.

Вечером 1 сентября удалось локализовать открытое горение. Утром 2 сентября пожар полностью потушен. С возгорание в экопарке боролись 107 человек и 21 единица техники.