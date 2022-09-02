Магадан, 2 сентября, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В Магаданском колледже искусств 1 сентября начали работать специальные классы, в которых каждый может проявить и реализовать себя в творчестве. Это школа креативных индустрий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Магаданской области В школе креативных индустрий

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Колыма победила в конкурсе федерального проекта «Придумано в России». Только в 35 городах есть школы креативных индустрий — площадки для создания творческого, уникального, креативного продукта, который в конечном счете может стать визитной карточкой как региона, так и страны в целом. Особенность школы заключается в том, что они находятся на стыке творчества, культуры с одной стороны и коммерции с другой.

Главный принцип: придумал и сразу сделал. Здесь есть классы дизайна, аудитория со звукозаписывающей аппаратурой, студия звукозаписи, зал актерского мастерства. Первыми слушателями курсов станут 60 магаданцев. Обучение в школе будет длиться два года. В первый год студенты познакомятся со всеми направлениями, а во втором — выберут одну из дисциплин для углубленного изучения. Работа будет осуществляться по трем направлениям: звукорежиссура и звуковой дизайн, создание электронной музыки, а также дизайн.

В колледже есть лаборатория со станками для печати на разных материалах и предметах. Губернатор Сергей Носов на открытии школы предложил ученикам и преподавателям «покреативить» и придумать колымскую сувенирную подарочную продукцию.

«Самое важное, считаю, что в этой креативной школе смогут учиться и взрослые. Уже сейчас идет запись на обучение. Предложил рассмотреть возможность привлечь участников программы «Колымское долголетие» для обучения здесь, » — добавил Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области открыли федеральную инновационную экспериментальную площадку «Колледж креативных индустрий 42». Он будет работать на базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства.