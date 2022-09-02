Анкара, 2 сентября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Судоходство полностью восстановлено в Босфорском проливе после ЧП с севшим на мель судном, направлявшимся в сторону Турции с территории бывшей УССР. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба береговой охраны Турции в своём Twitter.

NASA Босфор

«Пролив открыт для движения судов», — сказано в опубликованном утром 2 сентября сообщении службы.

Напомним, 173-метровое судно Lady Zehma село на мель в Босфорском проливе из-за отказа рулевого управления, полностью перекрыв судоходство. На помощь судну были направлены спасательные буксиры и катера. Уточняется, что судно перевозит около 3 тыс. тонн зерна, конечным портом прибытия сухогруза является порт в итальянском городе Равенна.

Ранее ИА REGNUM сообщало об остановке движения судов в проливе Босфор.