Батуми, Грузия, 2 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В собственности у мэра города Хелвачаури Зазы Диасамидзе, предположительно, имеются несколько объектов недвижимости в столице Аджарской автономной республики, вблизи от Батуми. Об этом 1 сентября сообщил грузинский телеканал «Мтавари архи».

Брусника Квартира

Выяснилось, что жена мэра может являться собственницей земельного участка общей площадью 500 квадратных метров, и строящегося на нём двухэтажного особняка. СМИ утверждают, что разрешения на строительство от городских властей у семьи мэра по-прежнему нет. Кроме строящегося особняка мэр Хелвачаури владеет в Батуми ещё одним земельным участком площадью более тысячи квадратных метров и двумя квартирами.

Неправительственные организации, а также депутаты муниципального собрания Батуми предполагают, что в этом деле имеет место коррупционная составляющая, так как не ясно, на какие средства Диасамидзе приобрёл данную недвижимость.

Сам же мэр считает распространение информации об имуществе его семьи происками оппозиции.