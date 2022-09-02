Челябинск, 2 сентября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Челябинской области количество вакансий существенно больше, чем число безработных. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

На 31 августа в регионе насчитывалось 16 268 безработных. За месяц их количество снизилось.

Вакансий же наоборот стало больше. На 31 августа их было 36 451.

Уровень безработицы составляет 0,88 процента. А коэффициент напряжённости на рынке труда находится на отметке 0,52.