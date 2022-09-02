Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Белый дом США не желает вести переговоров с Россией по Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), пока не возобновятся инспекции ядерных объектов на российской и американской территориях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американском Госдепе и совете национальной безопасности.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первым шагом должно стать возобновление инспекций в рамках существующего нового договора СНВ, и мы пытаемся работать с русскими в этом направлении», — заявил источник в СНБ.

Источник агентства в Госдепе США рассказал об аналогичных условиях с американской стороны.

Отметим, что в марте 2020 года США и Россия приостановили проведение инспекций ядерных объектов. Поводом к этому послужила пандемия коронавирусной инфекции в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что существенных подвижек о возобновлении переговоров с США по ДСНВ нет. Москва считает, что переговоры должны вестись на основе равноправного диалога.

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