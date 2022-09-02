Барнаул, , 07:42 — REGNUM Инициатива Минздрава о том, чтобы регионы самостоятельно отрегулировали соотношение постоянной и переменной составляющих в зарплатах медработников, а также применяли меры для выравнивания должностных окладов в этой сфере в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям, правильная, но в сегодняшней системе координат нереализуемая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:

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«Регионы и сейчас сами регулируют постоянную и переменную составляющие в зарплате медработников. Проблема в том, что, по сути, реализация предложения Минздрава должна привести к увеличению постоянной (фиксированной) составляющей в зарплате медиков и, как следствие, к общему ее повышению. На это у большинства регионов (в том числе и Алтайского края) собственных средств нет, а Федерация дополнительные средства на эти цели выделять отказывается.

Что касается предложения Минздрава о выравнивании окладов в однотипных медицинских учреждениях по одинаковым медицинским специальностям, то, как его реализовать, я тоже не совсем понимаю. Дело в том, что сегодня финансирование медучреждений (а значит и формирование зарплат медиков) происходит по так называемому нормативно-подушевому принципу — чем больше населения прикреплено к медучреждению, тем больше ему денег направляется, тем выше зарплаты его сотрудников.

В сельской местности прикреплённого к больницам и поликлиникам населения по определению меньше, поэтому и зарплаты там медиков, как правило, ниже, чем в городах. Если мы решим выровнять зарплату всем медикам аналогичных специальностей (а сделать это можно только за счёт увеличения постоянной (фиксированной) части зарплаты), то это означает необходимость повышения зарплат медиков, работающих в сельской местности.

В реальности это можно сделать только за счёт регионального бюджета, поскольку наши обращения к федеральному центру с просьбой — установить в качестве коэффициента, влияющего на финансирование медучреждений, долю сельского населения в регионе — не увенчались успехом. А денег в региональных бюджетах на эти цели, как я уже говорил, нет и вряд ли они там появятся».

Напомним, ранее о том, чтобы субъекты РФ самостоятельно лучшали систему оплаты труда врачей, известил «Коммерсант «. Такая позиция ведомства изложена в его письме от 25 августа, направленном профсоюзу работников здравоохранения России в ответ на запрос о порядке начисления доплат медработникам за лечение пациентов с коронавирусом.

Для повышения зарплат медикам необходимо в два раза увеличить расходы на здравоохранение, заявил 25 августа руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

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