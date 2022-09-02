Лондон, , 07:40 — REGNUM Малообеспеченные жители Великобритании, получающие помощь в благотворительных продовольственных фондах, все чаще просят выдать им «еду, которая не требует приготовления». Об этом сообщила газета The Evening Standard.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

Такие предпочтения людей связывают с их нежеланием тратить средства на растущую в цене электроэнергию. Специалисты считают, что у многих британцев просто нет денег, чтобы включить печь для приготовления пищи или ее разогрева.

Статистика говорит о том, что число посетителей продуктовых фондов в Великобритании резко увеличилось и продолжает расти. Так, Ян Оултон — попечитель фонда West Cheshire, рассказал, что количество клиентов его учреждения стало на 70% больше, чем было до пандемии коронавируса.

Одновременно с этим процессом представители благотворительных организаций фиксируют снижение суммы поступающих пожертвований.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик заявил, что Великобритания становится «страной с развивающимся рынком» из-за политической нестабильности, перебоев в цепочке поставок товаров, энергетического кризиса и растущей инфляции.

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