Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Неизвестному противнику президента США Джозефа Байдена удалось пробраться в место его выступления и выразить своё отношение к американскому лидеру. О произошедшем сообщил 1 сентября журналист Бенни Джонсон в своём Twitter.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как рассказал Джонсон, во время обращения президента США к нации среди находившихся рядом с ним людей нашёлся неизвестный, который стал кричать: «К чёрту Джо Байдена!» Хулигану удалось проскандировать несколько раз этот «лозунг», перемежая его непристойностями в адрес американского лидера.

Прямая трансляция речи Байдена велась несколькими ведущими американскими телеканалами, но при этом зал, где выступал президент США, не показывали. Поэтому неизвестно, что это был за человек и что потом с ним произошло. По американскому законодательству ему могут предъявить, как минимум, обвинение в нарушении общественного порядка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в своём обращении к нации президент США Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа и сторонников его движения MAGA экстремистами.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден назвал Трампа и сторонников его движения MAGA экстремистами