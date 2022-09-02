Вашингтон, 2 сентября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Неизвестному противнику президента США Джозефа Байдена удалось пробраться к месту его выступления и выразить своё отношение к американскому лидеру. О произошедшем сообщил 1 сентября журналист Бенни Джонсон в своём Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Как рассказал Джонсон, во время обращения президента США к нации среди находившихся рядом с ним людей нашёлся неизвестный, который стал кричать: «К чёрту Джо Байдена!» Хулигану удалось проскандировать несколько раз этот «лозунг», перемежая его непристойностями в адрес американского лидера.

Прямая трансляция речи Байдена велась несколькими ведущими американскими телеканалами, но при этом зал, где выступал президент США, не показывали. Поэтому неизвестно, что это был за человек и что потом с ним произошло. По американскому законодательству ему могут предъявить как минимум обвинение в нарушении общественного порядка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в своём обращении к нации президент США Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа и сторонников его движения MAGA экстремистами.