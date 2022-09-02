Ульяновск, 2 сентября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Ульяновске в рамках празднования Дня города планируют представить самую большую тыкву. Её вес превысит 300 кг. Об этом сообщает администрация областного центра.

Наталия Николаева ИА REGNUM Тыква

Ко Дню рождения Ульяновска приурочен финал российского чемпионата гигантских тыкв, который состоится 10 сентября в садовом центре «Подсолнух». Здесь будут представлены тыквы весом свыше 300 кг, выращенных при помощи органических удобрений ульяновских производителей.

В мэрии отмечают, что на мероприятии планируется фиксация рекорда России: крупнейшая из тыкв, выращенная жителем Московской области, на 27 августа весила 935 кг. До её доставки в Ульяновск она продолжает расти и развиваться. Мировой рекорд в настоящее время составляет 1226 кг. С тыквой-рекордсменом организуют фотозону «Карета для Золушки».

Всего выставят более десятка гигантских тыкв. Одну из них приготовят, после чего угостят всех желающих. Помимо этого, можно будет продегустировать свыше 200 сортов винограда.

Также в рамках Дня города состоятся мастер-классы для детей и взрослых, продажа семян тыквы и саженцев садовых деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM , День города Ульяновска (Симбирска) будут отмечать три дня во всех районах столицы, основные массовые мероприятия пройдут 11 сентября и завершатся салютом. В 2022 году город отметит 374-летие.