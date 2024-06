Сеул, 2 сентября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Южная Корея создала совет с участием как государственного, так и частного секторов, предназначенный для совместного поиска путей продвижения экономического сотрудничества с Ближним Востоком, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское министерство промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Предполагается, что совет Корея — Ближний восток по экономическому и торговому сотрудничеству будет искать пути продвижения проектов и продукции южнокорейских компаний на Ближний Восток. Ожидается, что уже в 2022 году Сеул направит своих представителей в страны этого макрорегиона для ведения переговоров.

Агентство уточняет, что в состав совета вошли крупнейшие энергетические и строительные корпорации Южной Кореи, а также предприятия, занятые био- и водородной энергетикой. В частности, в совет вошли представители таких корпораций как Hyundai Engineering & Construction Co., Doosan Enerbility Co., Samsung C& T Corp. и SK Bioscience Co.

В южнокорейском минторге подчеркнули, что Сеулу необходимо искать новые экономические связи из-за проблем с экономикой и логистикой, вызванных антироссийскими санкциями и специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.