Пекин, , 07:23 — REGNUM Китай направил несколько самых мощных единиц боевой техники своей армии, флота и ВВС на российские учения «Восток-2022», этап маневрирования которых официально начался 1 сентября после церемонии открытия днем ранее. Участие техники продемонстрировало глубину китайско-российского военного сотрудничества, поскольку учения будут сдерживать неопределенность и способствовать миру и стабильности в регионе, считают аналитики, передает 1 сентября газета Global Times.

НОАК Цитата из к/ф: «Основание республики». реж Саньпин Хань. КНР. 2009

Китайские войска, участвующие в учениях, в основном из состава Северного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В их состав входят около 2000 человек личного состава, более 300 единиц техники различных типов, 21 самолет и вертолет, а также три военных корабля, сообщило в четверг Центральное телевидение Китая (CCTV). По словам экспертов, это первый случай, когда НОАК направила три своих подразделения — армию, военно-морской флот и военно-воздушные силы — для участия в единых российских учениях.

В репортаже CCTV были замечены основные боевые танки «Тип-99», боевые машины пехоты «Тип-04» и разведывательные и ударные вертолеты Z-19 армии, большой эсминец «Тип-055» «Наньчан» военно-морского флота и истребители J-10C ВВС.

Флотилия китайских военно-морских судов, состоящая из большого эсминца «тип 055» «Наньчан», ракетного фрегата «тип-054A» «Яньчэн» и судна комплексного снабжения «тип-903A» «Дунпинху», прошла 30 августа через Цусимский пролив из Восточно-Китайского моря в Японское море, говорится в пресс-релизе Японского министерства. Объединенного штаба обороны. По словам экспертов, поскольку «Наньчан» подтвержден в качестве участника учений «Восток-2022», два других судна также, вероятно, примут участие в учениях.

Вся упомянутая выше техника, самолеты и суда являются основным боевым вооружением и оборудованием Китая, особенно эсминец класса «Тип-055» водоизмещением 10 000 тонн, который считается одним из самых мощных военных кораблей в мире, сообщил Global Times китайский военный эксперт, пожелавший остаться неназванным. По словам эксперта, их участие показало широту и глубину китайско-российского военного сотрудничества, а также взаимное доверие.

Учения будут проводиться в четыре этапа: сбор и развертывание войск, планирование совместной кампании, реализация планов и вывод войск. Участники совместно создали руководящий отдел и структуру командования кампанией, сообщает CCTV со ссылкой на китайский объединенный штаб кампании.

Военно-морские силы Китая и России проведут учения по противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороне в Японском море. Они отработают совместные практические действия по защите морских путей и районов морской экономической деятельности, а также по оказанию помощи сухопутным войскам, говорится в пресс-релизе Министерства обороны России.

Хотя учения не нацелены на третью сторону и не связаны с текущей обстановкой, они служат сдерживающим фактором против неопределенностей, таких как злонамеренные козни внешних сил, гегемония и силовая политика, заявили аналитики, отметив, что, будучи двумя крупнейшими военными державами в мире, военное сотрудничество Китая и России будет способствовать к миру и стабильности в регионе.

В маневрах «Восток-2022» также принимают участие Алжир, Индия, Белоруссия, Таджикистан и Монголия, а также другие страны. В маневрах «Восток-2022» примут участие более 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 самолетов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, сообщило Министерство обороны России.