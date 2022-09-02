Буэнос-Айрес, 2 сентября 2022, 07:20 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил 2 сентября выходным днём, чтобы граждане могли провести акции в поддержку вице-президента республики Кристины Фернандес де Киршнер, которую накануне попытались убить. Об этом говорится в обращении президента к нации.
Фернандес подчеркнул, что Аргентина «больше не может терять ни минуты», а также призвал все политические силы республики осудить покушение на Киршнер и «искоренить насилие и ненависть из речей политиков, СМИ и нашей жизни».
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