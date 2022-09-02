Буэнос-Айрес, 2 сентября, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил 2 сентября выходным днём, чтобы граждане могли провести акции в поддержку вице-президента республики Кристины Фернандес де Киршнер, которую накануне попытались убить. Об этом говорится в обращении президента к нации.

Аргентина

Альберто Фернандес «Решил объявить завтрашний день национальным выходным, чтобы в мире и гармонии народ Аргентины смог высказаться в защиту жизни и демократии, а также выразить солидарность с нашим вице-президентом».

Фернандес подчеркнул, что Аргентина «больше не может терять ни минуты», а также призвал все политические силы республики осудить покушение на Киршнер и «искоренить насилие и ненависть из речей политиков, СМИ и нашей жизни».