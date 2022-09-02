Томск, , 07:20 — REGNUM Томские пожарные помогут в ликвидации лесных пожаров на территории Рязанской области. С соответствующей просьбой к руководству региона обратился рязанский губернатор Павел Малков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области.

Лесной пожар в Рязанской области https://62.mchs.gov.ru

1 сентября 48 томских десантников вылетели спецбортом МЧС России Ил-76. В состав отряда вошли лесные пожарные из Томского, Батуринского, Зырянского, Верхнекетского и Бакчарского авиаотделений.

Добавим, что это не первая командировка пожарных за пределы своего региона.

«В этом году группировка из 25 человек в течение 10 дней работала в Ханты-Мансийском автономном округе. Авиапожарные были задействованы на тушении трёх крупных пожаров», — отметили в администрации.

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