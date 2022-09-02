Москва, 2 сентября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Запрошенное Россией заседание Совбеза ООН должно способствовать тому, чтобы международное сообщество адекватно и четко оценило провокации киевского режима на Запорожской АЭС, считает депутат Госдумы РФ Георгий Карлов («Единая Россия»).

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

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«Заявление Гросси о сохранении постоянной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, как и положительная оценка действий России по защите инспекторской группы Агентства — безусловно, позитивные сигналы.

Однако ситуация с постоянными обстрелами и провокациями киевского режима в отношении крупнейшего объекта атомной энергетики требует адекватной и чёткой оценки международного сообщества. Надеюсь, что этому будет способствовать запрошенное Россией заседание Совбеза ООН, которое состоится 6 сентября», — написал Карлов в своём телеграм-канале

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники службы безопасности Организации Объединённых Наций продолжат оказывать поддержку миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил 1 сентября заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.