2 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Владимир Бадмаев, , 07:49 — REGNUM На войне как на войне, решили, по всей видимости, некоторые итальянские СМИ и в очередной раз написали про российские обстрелы своих же войск. Якобы для того, чтобы не пустить специалистов МАГАТЭ к Запорожской атомной электростанции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Так, портал АНСА сообщает, что город Энергодар находится «под контролем российской артиллерии», со ссылкой на подконтрольные Киеву СМИ. При этом журналисты упустили «маленький» нюанс, что населённый пункт уже находится под контролем российских войск.

Для объективности издание всё же передало сообщение Минобороны России о бомбардировках со стороны ВСУ точки встречи с миссией международной организации в районе города Васильевка, а также высадке диверсантов.

Впрочем, старания итальянских журналистов не увенчались особым успехом, если посмотреть реакцию читателей. Мы перевели самые популярные комментарии под статьёй, набравшие наибольшее количество лайков.

«Русские стреляют друг в друга из американского оружия. Громко просят экспертную миссию приехать, а потом пытаются саботировать её работу. У нас, итальянцев, может быть, много недостатков, но мы не настолько глупы, чтобы принимать эту ерунду за правду», — пишет Винченцо Б.

«Заявления киевских СМИ настолько же правдивы, как и купюры номиналом в 300 евро», — заметил Джанлука Б.

«Зачем русским бомбить Энергодар — город, который они заняли и контролируют? Смысл этого ускользает от меня», — недоумевает Энрико Ф.

«Смешная статья. Русские с марта контролируют централь, зачем им его бомбить? Только придурки могут в такое поверить», — считает Лаура П.

Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ Министерство обороны России

«Пропаганда НАТО не имеет границ. Русские развлекаются, бомбя самих же себя. А Зеленский — плюшевый мишка», — вставил Эрминто Ф.

«Вы на самом деле над нами издеваетесь? Русские сами себя бомбят на АЭС??? Позорная дезинформация Запада достигла своего самого высокого уровня», — прокомментировала Виттория Б.

«Когда уже они поймут, что обвинять русских в том, что они сами себя бомбят, — это абсурд!» — не понимает Марко М.

«Вообще-то, известно, что русские любят бомбить самих себя, когда им скучно… Интересно, как журналистам не стыдно так нагло врать», — заключил Джорджо Б.

Впрочем, последнее относится не ко всем итальянским журналистам. Так, редактор журнала IlSudEst Стефано Орси сравнивает происходящее вокруг визита специалистов МАГАТЭ в Энергодар с расследованием катастрофы самолёта MH17 в 2014 году.

Стефано Орси Желание Украины не допустить прибытия миссии МАГАТЭ на Энергодарскую АЭС ясно и понятно. Отчаянная попытка десанта, которая привела к бойне, бомбардировка города, блокирование автоколонны МАГАТЭ в десяти километрах от фронта на подконтрольной Киеву территории. Бесспорно, им не нужна миссия ООН на атомной электростанции, куда они били без колебаний. Они не первый раз делают подобные вещи. После крушения рейса MH17 происходило то же самое. Они несколько дней бомбили место, где лежали обломки разбитого самолёта, чтобы предотвратить прибытие международных инспекторов.

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