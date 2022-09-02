Циндао, Китай, 2 сентября, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Первый в Китае коммерческий подвесной монорельс, известный как «небесный поезд», сошел с конвейера в городе Циндао провинции Шаньдун, сообщает 2 августа газета China Daily.

Miyawaki kyoto Циндао

В его проектировании и разработке было использовано множество передовых технологий, что делает его не только новым стилем железнодорожных перевозок, но и новой туристической достопримечательностью, заявил его производитель CRRC Qingdao Sifang Co. Поезд был разработан в рамках туристического экскурсионного проекта для Китайской долины Оптики в Ухане провинции Хубэй. Работа над поставкой и процессом отладки находится в процессе, сообщила CRRC Qingdao Sifang, дочерняя компания государственной China Railway Rolling Stock Corp.

В отличие от традиционных видов транспорта, поезд может «летать» по небу со своей стальной колеей над ним. Он выполняет функции как для поездок, так и для осмотра достопримечательностей со многими преимуществами, покуда он не занимает много места на земле, имеет низкую стоимость, короткий срок строительства, высокую адаптивность к окружающей среде, безопасность, экологичность и приятный ландшафтный эффект, добавили в компании.

Заместитель директора технологического центра компании Лю Юйвэнь сказал, что в поезде, получившем название Guanggu Guangzi, применено множество самых современных технологий, которые делают транспортное средство интеллектуальным и низкоуглеродистым. Поезд полностью автономен, что означает, что он может трогаться с места, останавливаться, открывать и закрывать двери самостоятельно, без ручного управления, сказал Лю, добавив, что персоналу на борту нужно только справляться с чрезвычайными ситуациями.

По словам Лю, в вагонах также используется ультрасовременная система амортизации, обеспечивающая их устойчивость на уровне международных стандартов. Его низкоуглеродистая технология включает в себя энергосберегающий двигатель с постоянными магнитами, легкий материал и кондиционер с регулируемой частотой для снижения энергопотребления.

Кроме того, для обеспечения безопасности поезда было использовано множество технологий, и в случае сбоя питания он может быть доведен до ближайшей станции с помощью собственного суперконденсатора. Лю сказал, что небесный поезд демонстрирует эффективный способ проектирования городского пространства, который может снизить транспортную нагрузку и обеспечить великолепный обзорный вид.