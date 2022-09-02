Джэксон, , 07:07 — REGNUM Власти американского штата Миссисипи выпустили рекомендацию для жителей города Джексон «не открывать рот во время приема душа» из-за опасности, которая исходит от загрязненной воды. Об этом говорится на сайте регионального департамента здравоохранения.

Душ JovanCormac

Проблема образовалась после аварии на главной городской водоочистной станции. Доступа к безопасной воде лишилось около 200 тысяч человек.

Власти также призывали горожан следить за тем, чтобы их питомцы не контактировали с водой, если она еще не кипятилась хотя бы одну минуту.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа на Джексон обрушилось наводнение, которое привело к выходу из строя водоочистной станции города. Резервной системы подачи воды в населенный пункт нет.

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