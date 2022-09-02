Пекин, , 07:04 — REGNUM Супертайфун «Хиннамнор», который для Китая в этом сезоне является 11-м тайфуном и первым супертайфуном, на пути к прибрежным районам Восточного Китая ослабел до сильного тайфуна. Об этом 2 сентября сообщает Центральное метеорологическое управление КНР.

Тайфун Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации синоптиков, в настоящее время тропический циклон находится примерно в 400 километрах к востоку от острова Тайвань и перемещается со скоростью около шести километров в час в северо-западном направлении. В центральной части тайфуна скорость ветра достигает около 45 м/с.

Предполагается, что Восточно-Китайского моря «Хиннамнор» достигнет к ночи 3 сентября, после чего повернёт на север и переместится вдоль восточного побережья Китая к Корейскому полуострову.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Хиннамнор» усилился до супертайфуна и приближается к Восточно-Китайскому морю, где ожидается вечером 3 сентября. Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР призвало прибрежные районы подготовиться к непогоде.

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