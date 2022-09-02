Пекин, , 07:00 — REGNUM Китайские законодатели проголосовали за принятие нового закона о телекоммуникационном и онлайн-мошенничестве, сообщает 2 сентября агентство Синьхуа.

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Новый закон вступит в силу 1 декабря 2022 года. Законодатели одобрили закон на 36-м заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

Закон, состоящий из 50 пунктов в семи главах, обеспечивает правовую поддержку в борьбе с телекоммуникационным и онлайн-мошенничеством, которое последнее время активно расцветает по мере развития технологий.