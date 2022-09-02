Ульяновск, , 06:59 — REGNUM В Инзенском районе Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в избиении сожительницы и её двухлетней дочери. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Насилие Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 31-летний житель Инзенского района. Правоохранители предварительно установили, что 27 августа 2022 года в Инзе подозреваемый побил сожительницу, а также в течение августа избивал её двухлетнюю дочь.

Потерпевшие госпитализированы. В ведомстве отмечают, что подозреваемый скрылся и объявлен в розыск.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Нанесение побоев отношении заведомо несовершеннолетнего»). Обстоятельства происшествия выясняются, назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, в январе 2022 года в Ульяновске отправили лечиться в психиатрический стационар местную жительницу, которая с января по июль 2021 года неоднократно оставляла детей (двухлетнего и пятилетнего) одних дома на длительный период без питания и ухода, а также избивала старшего сына.

Подробнее: Жительницу Ульяновска отправили лечиться из-за жестокого обращения с детьми

Как сообщало ИА REGNUM , в 2015 году житель Карсунского района Ульяновской области признан виновным и получил 13 лет строгого режима за истязание падчерицы и пасынка, в результате чего 5-летний мальчик от полученных травм скончался.

Подробнее: Житель Ульяновской области проведет 13 лет в колонии за истязание детей