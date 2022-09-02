Владивосток, 2 сентября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Амурская тигрица сразу с пятью тигрятами впервые в мире попала в объектив фотоловушки в Приморском крае. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба национального парка «Земля Леопарда».

Programmes.putin.kremlin.ru Амурский тигр

«Это действительно сенсация в деле изучения этого подвида тигров — по имеющимся данным больше четырех тигрят в России никогда не отмечалось», — пояснила старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина.

Тигрицу уже прозвали «матерью-героиней», поскольку впервые учёные увидели вживую, как в дикой природе тигрице удалось успешно вырастить весь выводок из пяти котят. Сотрудники национального парка отмечают, что обычно тигриный выводок насчитывает не более трёх тигрят, очень редко у тигрицы появляется на свет четыре котёнка. Но случаи рождения сразу пяти котят мало того, что очень редки, до сих пор такой выводок тигрят удавалось сохранить только в неволе, повышая шанс тигрят на выживаемость.

По словам специалистов, тигрица проявила «суперспособности» и выдающиеся материнские качества, сумев вырастить сразу пятерых красавцев-тигров. На видеозаписи тигрятам уже по четыре-пять месяцев, это сильные, здоровые звери, они уверенно следуют за матерью-тигрицей.

Краснокнижная полосатая хищница-мать значится в реестре национального парка под номером T48F. Включая рекордный выводок, у нее родились уже семь тигрят: ранее она уже попадала в объектив фотоловушки с двумя молодыми самочками, которые в 2021 году стали полностью самостоятельными. Сейчас тигрице-рекордсменке семь лет, и исследователи не исключают, что в будущем она ещё не раз принесёт потомство.

На территории национального парка «Земля Леопарда» обитают около 40 амурских тигров, это самая высокая в мире плотность популяции данного хищника семейства кошачьих.