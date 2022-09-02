Кызыл, 2 сентября, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Численность населения Тувы по итогам переписи 2021 года составил 336 651 человек. Такие данные сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Первоклассники. 1 сентября в Туве

Таким образом, по числу жителей регион занимает 78 место в стране. По сравнению с данными переписи 2010 года население республики увеличилось на 28 721 человек или на 9,3%.

Женщин в Туве насчитывается 177 606 человек, что на 18,5 тыс. больше, чем мужчин (159 045 человек). Около 55% населения проживает в городской местности.