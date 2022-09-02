Черногорск, Хакасия, 2 сентября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В магазинах в Черногорске в Хакасии дефицит каких-либо продуктов питания, средств гигиены, хозяйственных товаров не наблюдается, что полностью опровергает утверждения зарубежных СМИ о том, что в России нехватка продовольствия. В этом 2 сентября убедился корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Магазин в Черногорске Хакасии

Читайте также: Жертвам пропаганды: что на полках в магазинах Нижнего Новгорода

Алексей Иванов ИА REGNUM Магазин в Черногорске Хакасии

Алексей Иванов ИА REGNUM Магазин в Черногорске Хакасии

На сезонные овощи и фрукты, которые представлены в магазинах Хакасии в избытке, проходят акции, и продаются они по привлекательным ценам. Например, 1 кг винограда стоит 69,99 рубля.

Алексей Иванов ИА REGNUM Магазин в Черногорске Хакасии

Представлен в магазинах широкий ассортимент молочной продукции. Особым спросом пользуется «молочка» от местных производителей.

Мясная продукция и полуфабрикаты от местных хозяйств продаются в охлажденном виде.

Напомним, в западных средствах массовой информации распространяются «свидетельства» о том, что в России из-за западных санкций якобы возник дефицит продовольствия. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой.