Челябинск, 2 сентября, 2022, 06:47 — ИА Регнум. В Челябинской области в ближайшее время будут построены ещё 20 школ. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

«В целом порядка 20 школ мы строим в области и начнем строить в ближайшее время», — цитирует его пресс-служба регионального правительства.

Чиновник подчеркнул, что востребованность в них большая. Это позволит обеспечивать учёбу в одну смену. Также высока потребность в школах на территории новых микрорайонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Челябинской области открылось три школы.