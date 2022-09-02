Буэнос-Айрес, 2 сентября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Покушавшийся на жизнь вице-президента Аргентины Кристину Киршнер мужчина хотел ее убить, заявил президент республики Альберто Ферндандес в ходе обращения к народу.

Todo Noticias Альберто Фернандес

«Мужчина совершил покушение на действующего вице-президента и дважды президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Это самое тяжкое событие с момента восстановление демократии», — заявил он.

Ранее полиция задержала нападавшего на вице-президента Аргентины. По данным местных СМИ, он попытался убить Киршнер из пистолета, однако оружие не сработало. Задержанным оказался гражданин Бразилии возрастом 35 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября вооруженный мужчина направил пистолет на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер возле ее дома. Попытка покушения провалилась, сама политик в результате нападения не пострадала.