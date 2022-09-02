Кемерово, , 06:38 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели 9-летнего ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Детская площадка sweetlouise

Предварительно установлено, что 30 августа девочка играла на детской площадке в посёлке Трещевский.

«В ходе игры на девочку упал незакрепленный металлический игровой элемент. От полученных травм она скончалась», — отметили в прокуратуре.

По факту происшествия организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Уголовное дело возбуждено по статье "халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее делом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, потребовавший доклада от руководства регионального управления. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

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