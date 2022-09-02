Кемерово, 2 сентября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели 9-летнего ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

sweetlouise Детская площадка

Предварительно установлено, что 30 августа девочка играла на детской площадке в посёлке Трещевский.

«В ходе игры на девочку упал незакрепленный металлический игровой элемент. От полученных травм она скончалась», — отметили в прокуратуре.

По факту происшествия организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Уголовное дело возбуждено по статье "халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее делом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, потребовавший доклада от руководства регионального управления. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.