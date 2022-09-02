Белград, 2 сентября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 1 сентября прибыл в столицу Сербии Белград на саммит Open Balkan, где посетил ярмарку албанских вин 22 производителей.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что странам Западных Балкан лучше сплотиться, чем отворачиваться друг от друга.

«Я уверен, что за первой такой ярмаркой в Белграде последуют многие другие», заявил политик, и добавил: «Открытые Балканы — проект мира, проект общего видения будущего, при котором этот маленький район Европы не будет страдать от призраков прошлого».

Напомним, Open Balkan — инициатива по устранению торговых барьеров между Северной Македонией, Сербией и Албанией.