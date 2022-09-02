Бразилиа, , 06:32 — REGNUM Покушение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер осудил кандидат на пост президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом политик 2 сентября написал в своём микроблоге в Twitter.

Лула да Силва LSE Library

«Выражаю мою солидарность с Кристиной Киршнер, жертвой фашиста, который не уважает различия и разнообразие. Кристина — женщина, заслуживающая уважения каждого демократа в мире. Слава богу, она не пострадала», — написал Лула да Силва.

Политик выразил надежду, что нападавший будет наказан в соответствии с законом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что слова поддержки направил вице-президенту Аргентины Киршнер и всему аргентинскому народу президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

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