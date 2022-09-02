Каракас, , 06:28 — REGNUM Президенты Кубы и Венесуэлы Мигель Диас-Канель и Николас Мадуро выступили с осуждением покушения на жизнь вице-президента Аргентины и бывшего президента страны Кристины Фернандес де Киршнер.

Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер Kremlin.ru

По словам кубинского лидера, он «потрясён попыткой убийства» Киршнер и заявляет о своей поддержке вице-президенту и аргентинскому народу.

О солидарности с Киршнер и народом Аргентины на своей странице в социальной сети Twitter написал глава Боливарианской республики.

Николас Мадуро «Категорически осуждаем подобные действия, направленные на дестабилизацию мирной жизни братского народа Аргентины».

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённый человек попытался застрелить вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, приблизившись к ней практически вплотную.

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