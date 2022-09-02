Скопье, , 06:41 — REGNUM В Северной Македонии на фоне роста цен на электроэнергию и уголь вырос спрос на дрова.

Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, возросший спрос привел увеличению закупочной стоимости кубометра дров на 20% c 2800 до 3444 денаров (стоимость македонского денара составляет 97 российских копеек — ИА REGNUM). Цены на розничном рынке на этом фоне поднялись с 4000 до 5000 денаров за кубометр.

Согласно статистике, свыше 60% граждан Северной Македонии (279 227 домохозяйств) топят дома дровам и только 30% используют для отопления электронагреватели. При этом около 10% топят дома углем в брикетах или нефтью, а природным газом пользуется всего 551 домашнее хозяйство.

В соседнем Косово в рамках подготовки к отопительному сезону граждан призвали ежедневно выключать по две лампочки на 4 часа.

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