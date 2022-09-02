Южно-Сахалинск, 2 сентября, 2022, 06:26 — ИА Регнум. На Сахалине до сих пор поисковые отряды находят останки солдат, погибших в боях Второй мировой войны, и предают их земле с воинскими почестями. Об этом поздравляя сахалинцев с 77-й годовщиной окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, сказал председатель областной думы Андрей Хапочкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Круглый стол: «День Победы над Японией – День воинской славы СССР и России»

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«Более семидесяти лет назад завершилась Вторая мировая война. 3 сентября мы отмечаем эту дату как одно из важнейших исторических событий для всего мира, столь же значимое, как Победа советского народа в Великой Отечественной войне.

В августе 1945 года Советская Армия совместно с войсками Монгольской Народной Республики провела операцию, которая принесла свободу Китаю и Корее, и поставила точку в одной из самых кровопролитных войн XX века. Действия Советской Армии стали решающими. За 24 дня военной кампании была разгромлена миллионная Квантунская армия, освобождены Маньчжурия, северо-восточный Китай, южная часть Сахалина, Курильские острова и север Кореи», — сказал Хапочкин.

Он отметил, что в боях за освобождение Южного Сахалина и Курил погибли около 2 тыс. солдат и офицеров.

«Низкий поклон ветеранам — людям, которые не только прошли войну, но и внесли значительный вклад в развитие островного региона, стали примером жизнестойкости и патриотизма для последующих поколений», — сказал председатель думы Сахалина.

Праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны, состоятся в Южно-Сахалинске 3 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в ходе восьмой экспедиции на остров Шумшу обнаружены останки двух красноармейцев и двух японских танкистов.