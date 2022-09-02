Томск, , 06:26 — REGNUM Более 18 тыс. избирателей в Томской области подали заявки для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах губернатора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Дистанционное электронное голосование Duma.mos.ru

Приём заявлений начался 26 июля, тогда же заработал портал ДЭГ. Заявки принимаются до 6 сентября через портал госуслуг.

Добавим, что для голосования по месту нахождения от избирателей к настоящему времени принято 1340 заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, губернаторские выборы будут проходить в два дня — 10–11 сентября. Своих кандидатов выдвинули региональные отделения четырёх партий.

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