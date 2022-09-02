Гавана, , 06:15 — REGNUM Слова поддержки направил вице-президенту Аргентины Кристине Киршнер после попытки покушения на неё вооружённого злоумышленника президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Соответствующее заявление было опубликовано 2 сентября в Twitter кубинского лидера.

Мигель Диас-Канель Gov.spb.ru

«Со стороны Кубы мы огорчены попыткой убийства Кристины Киршнер, мы выражаем нашу солидарность вице-президенту, правительству и аргентинскому народу» — написал Бермудес.

Вооружённый человек наставил огнестрельное оружие на Киршнер в момент, когда она вышла из автомобиля и направлялась к своему дому. Покушение удалось предотвратить. По некоторым данным, злоумышленник успел сделать выстрел, но пистолет дал осечку.

Подозреваемый в покушении на Киршнер задержан, уточняется, что он является гражданином Бразилии. Сама вице-президент Аргентины не пострадала.

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