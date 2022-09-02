Приштина, Сербия, , 06:14 — REGNUM Электроэнергетическая корпорация Косово 1 сентября выступила с призывом об экономии электроэнергии к гражданам Косово.

Отопление (сс) ri

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в корпорации призвали выключать по две лампы в каждом здании на 4 часа каждые сутки, что позволит сэкономить электроэнергию и будет каждый месяц сокращать платежи за электроэнергию на 5,5 евро, а также сократит импорт электроэнергии на 330 миллионов евро.

На фоне мирового энергетического кризиса и боевых действий на территории б. УССР в Европе начинают готовиться к зимнему отопительному сезону уже сегодня.

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