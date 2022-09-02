Буэнос-Айрес, , 06:04 — REGNUM Покушение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер провалилось из-за того, что пистолет злоумышленника дал осечку, передает телеканал TN.

Кристина Фернандес де Киршнер Casarosada.gob.ar

«Пистолет был заряжен, но не сработал», — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженный пистолетом мужчина направил пистолет на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер возле ее дома. Покушение не удалось, полиции удалось задержать нападавшего. Сама вице-президент в ходе нападения не пострадал. Отмечалось, что нападавшим оказался гражданин Бразилии возрастом 35 лет. Попытку покушения уже осудили президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

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