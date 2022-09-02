Удачный, Якутия, 2 сентября, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Около 8,5 тыс. человек в Якутии остались без энергоснабжения в Якутии. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба регионального министерства ЖКХ и энергетики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Как уточнил заместитель главы Мирнинского района Игорь Видман, 1 сентября в 20:17 (14:17 мск)в ЕДДС района поступило сообщение о возгорании коллектора за подстанцией «Авангардная» в городе Удачный. В результате возгорания было повреждено 300 метров электрокабеля и кабели линии волоконно-оптической линии связи. На настоящий момент энергоснабжение частично восстановлено, без света остаются 8524 человека, а также две школы и три детских сада.

До полного восстановления энергоснабжения занятия в школах проводится не будут. Тепло и вода в посёлке подаются без ограничений, в штатном режиме. Котельные, водоочистная станция и канализационно-очистные сооружения работают, используя свои источники питания, либо постоянные схемы энергоснабжения.

Уточняется, что энергоснабжение в городе Удачный планируется восстановить в течение дня. Энергетики будут запитывать потребителей постепенно, по мере восстановления энергоснабжения на одной цепи.