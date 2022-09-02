Белград, , 06:39 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 1 сентября прибыл в Сербию на саммит Open Balkan.

Эди Рама NATO North Atlantic Treaty Organization

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в аэропорту политика встретила сербская коллега Ана Брнабич.

Саммит состоится 2 сентября в Белграде, в нем также примет участие глава правительства Северной Македонии Димитар Ковачевски, гостями саммита станут главы МИД Венгрии и Турции Петер Сийярто и Мевлют Чавушоглу, а также премьер-министр Черногории Дритан Абазович и глава совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегельтия.

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