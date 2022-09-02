Белград, 2 сентября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 1 сентября прибыл в Сербию на саммит Open Balkan.

NATO North Atlantic Treaty Organization Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в аэропорту политика встретила сербская коллега Ана Брнабич.

Саммит состоится 2 сентября в Белграде, в нем также примет участие глава правительства Северной Македонии Димитар Ковачевски, гостями саммита станут главы МИД Венгрии и Турции Петер Сийярто и Мевлют Чавушоглу, а также премьер-министр Черногории Дритан Абазович и глава совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегельтия.